زوج ديانا كرزون يكشف حقيقة وجود ابن له من زوجة أخرى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخر الإعلامي الأردني، معاذ العمري، زوج الفنانة ديانا كرزون، من السؤال المتكرر من قبل بعض متابعيه على “السوشيال ميديا”، حول حقيقة وجود ابن له يدعى “عصام” من زوجة أخرى، وذلك بسبب مناداته باسم “أبوعصام”.

وأوضح أن الكثير كانوا يطلقون عليه هذا الاسم بسبب أنه من المنتظر أن ينجب ولداً، ويسميه على اسم والده “عصام”.

وكتب العمري، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”: “الله رزقني بطفلتي الأولى اسمها سلمى والناس صاروا ينادوني أبو سلمي وفي ناس ينادونني أبو عصام من طول عمري على اسم والدي الله يطول بعمره، وهالشي كثير يبسطني”.

وتابع: “هون يدخل المحلل أبو العريف الحدق اللي كاشفني وإنه أنا عندي ولد اسمه عصام وأنا تاركه!!! وصرت سامعها أكثر من مرة وتوصلني رسائل تسألني وين عصام!.. وينك يا عصام وينك يا بابا المحللين يسألوا عنك”.

ومنذ يومين، كانت قد احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بعيد ميلاد زوجها معاذ العمري، من خلال رسالة رومانسية، عبر حسابها في “إنستغرام”.

وقالت كرزون: “عيدك هالسنة أكيد مميز بالنسبة إلك.. وجود سلمى عيدك هالسنة.. الفرحة واللهفة يلي بشوفها بعيونك بكل لحظة بتشوفها فيها”.

وأضافت: “كل مرة كنت بتحكي معها بصوت عالٍ وهي بعدها في بطني.. وبتستنى تيجي على هالدنيا، والله لا يحرمنا منك حبيبي والعمر کله يا رب”.

وكانت ديانا كرزون قد كشفت عن اسم طفلتها من زوجها معاذ العمري، بعد أقل من عام على زواجهما، حيث أطلقت عليها اسم “سلمى”.

ونشرت، عبر حسابها في “إنستغرام”، صورةً لزوجها، وهو يحمل الطفلة، ويقترب لتقبيلها، ووجَّهت الشكر للجميع على المشاعر الطيبة التي غمروها بها.

كما وجَّهت الشكر للطبيب الذي ساعدها على إنجاب طفلتها، وكذلك المستشفى الذي وضعت به مولودتها، وأيضاً بنك الخلايا الجذعية، الذي قام بتخزين خلايا الطفلة.

وكتبت قائلةً: “شكراً للجميع على كلامكم الطيب، ومشاعركم النبيلة التي غمرتونا فيها، وكنتم جزءاً من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى (سلمى)”.