بيلك شيلتون يتزوج غوين ستيفاني سراً في كنيسةٍ بناها بنفسه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقد بليك شيلتون وغوين ستيفاني قرانهما في مزرعة المغني الضخمة في ولاية أوكلاهوما الأميركية بعد علاقة استمرت ستة أعوامٍ.

وتُظهر الصور الكنيسة الصغيرة والساحرة التي تزوج بها شيلتون (45 عاماً) وستيفاني (51 عاماً) يوم السبت.وتقع الكنيسة المذهلة في أرض يملكها شيلتون ويمكن رؤيتها في صور مزينة بالورود البيضاء بجانب خيمة صغيرة معدّة لقيام حفل الزفاف، تم تزيينها بشكل جميل بعدد صغير من الطاولات والزهور.

وأظهرت الصور التي حصل عليها موقع “الدايلي ميل” البريطاني أيضاً المزيد من المقاعد خارج الخيمة ظلّلت بمظلات أنيقة.

كما شوهد والدي غوين، دينيس ستيفاني وباتي فلين، وهما يتجهان إلى حفل الزفاف ويحملان الهدايا. وبنى شيلتون الكنيسة الصغيرة التي تزوج بها بنفسه مع بعض “اقتراحات” من ستيفاني على كيفية تصميمها.

ويذكر أنّ شيلتون طلب الزواج من المغنية في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 بعد خمسة أعوامٍ معاً، حيث التقيا للمرة الأول في برنامج “ذا فويس” عام 2015. وتقدم الزوجان للحصول على رخصة زواج في أوكلاهوما يوم الخميس.