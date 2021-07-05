شذى حسون تهاجم مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية: “تحيّز ضد المرأة العراقية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: هاجمت النجمة العراقية شذى حسون مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد، منذ عام 1959، والذي تتم مناقشته في مجلس النواب العراقي حالياً، من أجل المصادقة عليه قريباً.

وغرّدت في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق فيه إجحاف كبير للمرأة فهو يحرم الأم من حضانة فلذة كبدها الذي سهرت عليه الليالي متحملة كل شيء ليأتي الأب في سن السبع سنوات ويأخذه، والأدهى في حال وفاة الأب تنتقل الحضانة الى الجد (ابو الأب) حتى لو كان عمره 90 سنة”.

وأضافت في منشور آخر عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”: “يُعتبر هذا المقترح تعدي على قيم الأمومة، مشروع التعديل يسقط حضانة الطفل عن الأم التي تتزوج بعد طلاقها ويهبها للأب حتى لو كان متزوجاً!!! قانون فيه تحيز ضد المرأة. الطفل فرد من هذا المجتمع ويحتاح تربية وحنان والأم هي الأكفأ في اعطائه ما يحتاجه”.

واختتمت كلامها بإعلان رفضها مقترح التعديل، متّوجهة إلى جمهورها بالسؤال: “ما رأيكم بمقترح التعديل”.