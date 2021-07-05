رفع فيلم دينا الشربيني من دور العرض.. إيراداته ضعيفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نظراً لتراجع إيراداته بنسبة كبيرة مقارنة ببقية الأفلام المعروضة حالياً في دور السينما، قرّرت الشركة الموزعة لفيلم “ثانية واحدة” رفعه نهائياً من السينمات اليوم الاثنين بعد أن جاء في المركز الخامس محققاً إيرادات 566 جنيهاً فقط أمس الأول.

وتمهد الشركة الموزعة للفيلم برفع ثانية واحدة من دور العرض السينمائي لاستقبال الأفلام الجديدة التي من المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، وأبرزها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” للنجم كريم عبدالعزيز، وفيلم “العارف” للنجم أحمد عز، وكارمن بصيبص.

ويشار إلى أنّ الفيلم شارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، سوسن بدر، شريف دسوقي، علا رشدي، مصطفى أبوسريع، حمادة صميدة، من قصة وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد.

ويذكر أنّ الشربيني لديها ثلاثة أفلام تنتظر الطرح في دور العرض السينمائي، أولها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” الذي تقوم ببطولته مع النجم كريم عبدالعزيز، ويشارك فيه ماجد الكدواني، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار، ومن المقرر عرضه بعد غد الأربعاء في دور السينما.

الفيلم يناقش قضايا شائكة ويرصد الصراعات التي تحدث بين الأزواج بعد الانفصال، إذ يقوم كريم عبدالعزيز بدور مذيع، ينفصل عن زوجته، التي تقوم بدورها الفنانة دينا الشربيني، بسبب العديد من المشاكل التي تحدث بينهما.

والفيلم الثاني هو “30 مارس”، الذي ينتمي إلى نوعية أفلام التشويق، حيث تقوم قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن بطولة كل من أحمد الفيشاوى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد علي ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.

والفيلم الثالث الذي تنتظر دينا طرحه هو “يوم 13” الذي يشارك في بطولته كل من أحمد داود وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي، من تأليف وإخراج وائل عبدالله.