بريتني سبيرز.. “هاتفها مراقب باستمرار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مدير أعمال بريتني سبيرز السابق، سام لطفي، عن ادعاءات مثيرة تفيد بأن النجمة تستخدم هواتف الغرباء للتواصل معه، بحسب موقع “الميرور” البريطاني.

ويخضع لطفي (46 عاماً) حالياً لأمر تقييدي مدته خمسة أعوام تقدّمت به النجمة عام 2019، لكنه يصر على أن بريتني لا تزال تتواصل معه بشكل متقطع باستخدام هواتف عشوائية.

واعترف: “قد تمرّ عدة أعوام من دون أن نتواصل وفجأةً أتلقى مكالمة بين الحين والآخر منها وتكون مختبئة في خزانة”. كما اعترف بأنه يعتقد أن هاتف المغنية (39 عاماً) الحالي مراقب باستمرار من قبل الفريق القانوني القائم على وصاية أصولها.

وقال لطفي إنه على الرغم من أنه لم يرَ المغنية منذ ستة أعوام، إلا أنه يعتقد بأن الوصاية أثرت بشكل كبير في طريقة تفكيرها.

وتأتي هذه المزاعم بعد أن تحدثت بريتني عن القائمين عن وصايتها في جلسة استماع بالمحكمة في 23 حزيران (يونيو). وقارنت المغنية نفسها في جلسة الاستماع بضحية الاتجار بالجنس وكشفت أنها “أُجبرت” على العمل بما في ذلك إقامة جولة عام 2018 كشفت أنها وافقت عليها “بدافع الخوف”.

وجاءت تصريحات لطفي في أعقاب قرار قاضية المحكمة العليا برفض طلب نجمة البوب بإزالة والدها جيمي سبيرز من دوره كوصي.