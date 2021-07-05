إليسا تطالب بإلغاء الامتحانات لطلاب لبنان: "ما بتقدم ولا بتأخر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت الفنانة إليسا الحكومة اللبنانية بإلغاء الامتحانات للطلاب اللبنانيين، بسبب سوء الأوضاع خلال الأشهر الأخيرة، مما أثّر على العام الدراسي وتحصيل الطلاب.

ووجهت إليسا رسالة لوزير التعليم اللبناني، طارق المجذوب، عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "‏فيه تلاميذ وأهل عم يعانوا من ورا الامتحانات الرسمية اللي ما عم يقبل الوزير يلغيها.. لا الأساتذة ولا الطلاب معن بنزين، وعم يدرسوا عا ضو الشمعة بلا كهربا، وكل السنة أونلاين بأسوأ حالة.. ‎#تراجع_يا_طارق لأنو ما بتقدم ولا بتأخر.. معقول ما في ولا مسؤول عايش معنا بها الدولة؟".





على جانب آخر، أعلنت إليسا وصول عدد مشاهدات متابعيها إلى مليار مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".