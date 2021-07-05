الأنيميشن الأعلى مشاهدة.. نتفليكس تثير الجدل بحذف "حياة الحيوانات السرية 2"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نتفليكس حذف فيلم The Secret Life of Pets 2 (الحياة السرية للحيوانات الأليفة 2) من نتفليكس الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، يمتلك فيلم الأنيميشن رقمًا قياسيًا بالنسبة لعدد الأيام التي احتلها في قائمة الأعلى مشاهدة.

ونقلت الصحيفة عن إحصائية قامت بها مجلة "فوربس"، أن مشاهدات الأطفال تحديدًا كانت السبب في تحقيق الجزء الثاني من"الحياة السرية للحيوانات الأليفة" مركزًا متقدمًا في قائمة الأكثر مشاهدة في نتفليكس أمريكا.





وحذفت نتفليكس الفيلم مؤخرًا، بعد انتهاء صلاحية حق عرضه ضمن جدولها، مما أثار حيرة الجمهور بسبب شعبيته.

وبحسب "فوربس"، ظل الفيلم 138 يومًا في قائمة الأعلى مشاهدة، متفوقًا على فيلم Despicable Me، إلا أن نتفليكس لاحظت أن هذه الشعبية ترجع إلى جمهوره المخلص الذي يشاهده باستمرار.

وأوضحت نتفليكس أن الفيلم لا يجذب جمهورًا جديدًا، وإنما يعتمد على تكرار مشاهدات قاعدة جمهوره المخلص الذي لا يمل من متابعته.

وصدر فيلم "الحياة السرية للحيوانات الأليفة 2" عام 2019، من بطولة كيفن هارت وهاريسون فورد، ويدور حول ما تفعله الحيوانات الأليفة بمفردها بعد ذهاب أصحابها للعمل.



