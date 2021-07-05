الموت يُغيّب الفنانة المصرية الكوميدية سحر كامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت، الإثنين، الفنانة المصرية سحر كامل، والتي اشتهرت بالأدوار الثانوية والمساعدة وصاحبة العديد من "الإيفيهات" الكوميدية الشهيرة بالسينما المصرية.

أعلن ذلك الفنان المصري محمد علي رزق، الذي نشر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورة الفنانة وعلّق عليها: "توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي ودتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني"، وفقاً لصحف مصرية محلية.





وأضاف: "السلام أمانه لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا".

اشتهرت سحر كامل من خلال عدة شخصيات قدمتها في أفلام شهيرة مثل "اللمبي" والإيفيه الشهير لها "الله وانا مالي يا لمبي"، وفيلم جاءنا البيان التالي"وفيلم "دبور" وغيرها من الأعمال.