شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم الرسوم المتحركة Belle فى اليابان ثانى يوم عرضه بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع imdb عن عرض فيلم الرسوم المتحركة Belle للمخرج الياباني مامورو هوسودا، في اليابان يوم 16 يوليو الجاري وذلك بعد يوم واحد فقط من عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي، والعمل هو ثالث فيلم رسوم متحركة يُعرض هذا العام في المهرجان بعد فيلم "أين آن فرانك" للمخرج آري فولمان، وقمة الآلهة للمخرج باتريك إمبرت.

وحسب موقع deadline يقود الفيلم موجة جديدة من مخرجى أفلام الرسوم المتحركة الشباب، ويروى فيلم "بيل"، قصة سوزو، وهى مراهقة غير آمنة تعيش في بلدة صغيرة في الجبال مع والدها، في الحياة الواقعية، لأنه في عالم افتراضي، وأصبحت سوزوBelle ، أيقونة موسيقية يتبعها أكثر من 5 مليارات متابع.

الدورة الـ74 من مهرجان كان تشهد عرض فيلم "Annette" فى ليلة افتتاحه، وهو من بطولة النجمة الفرنسية العالمية ماريون كوتيار والنجم آدم درايفر، وتدور أحداث الفيلم فى لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكى "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريا هنرى "درايفر"، ممثل كوميدى قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة، وآن "كوتيار"، مغنية مشهورة عالميا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

العمل تدور أحداثه فى لوس أنجلوس، وبالإضافة إلى قصة الفيلم المشوقة يحتوى العمل على مجموعة من الموسيقى التصويرية الأصلية من تأليف فرقة Sparks الأمريكية، وابتكرت فرقة Sparks قصة الفيلم الجديد، إلى جنبا تأليف الأغانى الأصلية، وكان المنتج الموسيقى الشهير ماريوس دى فريس، المعروف بعمله فى أعمال موسيقية عالمية مثل La La Land وBohemian Rhapsody وMoulin Rouge، منتجا تنفيذيا للموسيقى، من إخراج المخرج ليو كاراكس، والذى غاب عن أفلام السينما الطويلة منذ آخر فيلم له قبل 9 سنوات من خلال فيلم Holy Motors، وهو من تأليف وإخراج ليو كاراكس، وبطولة كيلى مينونج وإيفا ميندس وميشال بيكولى، ووصلت ميزانيته إلى 3.9 مليون يورو، وعرض بمهرجان "كان" السينمائى الدولى فى دورته الـ65.