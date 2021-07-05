شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة إفيه "وأنا مالى يا لمبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد على رزق، وفاة الفنانة سحر كامل، وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك": "توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني، السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا".



سحر كامل

وفاة الفنانة سحر كامل