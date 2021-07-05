شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون أحمد سعد مع هبة مختار فى "قرب تعالالى" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حققت أغنية "قرب تعالالى" للمطربة هبة مختار، والتى تتعاون فيها مع المطرب أحمد سعد مليون مشاهدة منذ طرحها قبل عدة أيام، حيث تشهد الأغنية عودة هبة للساحة مرة أخرى بعد فترة غياب.

ورغم علاقة الصداقة التي تجمع هبة مختار وأحمد سعد، حيث إنهما خريجي نفس الدفعة بمعهد الموسيقى العربية، والتى ضمت شيرين عبد الوهاب ورامي صبرى، إلا أن أغنية "قرب تعالالى"، تجمعهما للمرة الأولى.





أغنية "قرب تعالالى" كلمات محمد فتحى، ولحن أحمد سعد، وتوزيع محمود صلاح، وإخراج مصطفى عامر.

وكانت هبة مختار قد نشرت على قناتها بيوتيوب مقطعًا لفيديو يجمعها بأحمد سعد من كواليس تسجيل "قرب تعالالي" التي تعود بها بعد غياب قرابة العامين بسبب جائحة "كورونا" حيث أطلقت في عيد الحب 2019 أغنية "سيد الرجالة " كلمات محمد جشم، لحن سامر أبو طالب وتوزيع عمرو إسماعيل.