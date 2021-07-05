نهى المقافي تستعد لطرح ألبومها الغنائي.. يتناول قصة حب حقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد المطربة اليمنية البريطانية نهى المقافي الشهيرة بلقب "إنتِ بنت" لطرح ألبومها الغنائي الأول بعنوان What Are You Willing To Do ، والذي تتناول خلاله قصة حب حقيقية جمعتها مع شاب أجنبي، لتنقل للجمهور قدرة الحب على مواجهة الاختلافات والتحديات الثقافية وتقبل الطرف الآخر.

ويضم الألبوم خمس أغاني تروي كل منها مرحلة من قصة حب نهى في مقطوعات موسيقية عذبة وألحان متناغمة، تنساب خلالها الكلمات العربية والإنجليزية في أولى أغاني الألبوم You & Me ، لتصوّر تجربة نهى الشخصية والتي دفعتها إلى كسر قيود التقاليد والتعبير عن شخصيتها الحقيقية دون خوف.

وتصور أغنية Heaven الحب على أنه بوابة للتخلص من هذه القيود الاجتماعية. فإيقاعاتها تتميز بطاقة من السعادة والتفاؤل مع إيقاعات حيوية وموسيقى البوب المستوحاة من نمط فرقة ماسيف آتاك البريطانية.

وفي أغنية Telling My Mother الألبوم بإيقاع إلكتروني هادئ، حيث تتحدث الأم عن عرض زواج مدبّر لابنتها، مما يدفع نهى للكشف عن تفاصيل قصة حبها مع الشاب الأجنبي.

واختارت المغنية الشابة لقب إنتِ بنت، والذي يُستخدم عادةً للتقليل من شأن الفتيات، لتغيير الصورة النمطية والارتقاء بمكانة المرأة وتمكين دورها.