فن ومشاهير

سحر كامل.. صاحبة إفيه "الله وأنا مالي يا لمبي" وهذا آخر ما كتبته على حسابها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين الموافق 5 يوليو، الفنانة سحر كامل، التي اشتهرت بالأدوار الكوميدية في معظم أعمالها.

وأعلن الخبر الفنان محمد علي رزق، الذي كتب على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "توفيت إلي رحمة الله صديقتي و أختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه و هي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني".

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن سحر كامل:

- بدايتها الفنية من خلال فيلم "الباحثة" 1979.

- وفي نفس العام شاركت في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا".

- في عام 1983 شاركت في فيلم "دعوة للزواج".

- شاركت في فوازير "تياترو" عام 1998.

- شاركت في مسرحية "عفروتو" عام 1999.

- قدمت عدة أفلام أبرزها : "الناظر، جاءنا البيان التالي، 55 إسعاف، محامي خلع".

- من أشهر أعمالها التلفزيونية :"الست أصيلة، أحلام عادية، عفريت القرش، آن الأوان، قضية رآي عام".

_ من أشهر الإفيهات لها: "الله وأنا مالي يا لمبي" التي قالتها في فيلم "الناظر"، كذلك: "في إيه ده انا كنت نايمة لوحدي" والتي قالتها ضمن أحداث فيلم "جاءنا البيان التالي".

- أخر ما كتبته على حسابها بموقع "فيسبوك": "واضح مالكش كلمة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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