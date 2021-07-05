سحر كامل.. صاحبة إفيه "الله وأنا مالي يا لمبي" وهذا آخر ما كتبته على حسابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين الموافق 5 يوليو، الفنانة سحر كامل، التي اشتهرت بالأدوار الكوميدية في معظم أعمالها.

وأعلن الخبر الفنان محمد علي رزق، الذي كتب على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "توفيت إلي رحمة الله صديقتي و أختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه و هي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني".

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن سحر كامل:

- بدايتها الفنية من خلال فيلم "الباحثة" 1979.

- وفي نفس العام شاركت في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا".

- في عام 1983 شاركت في فيلم "دعوة للزواج".

- شاركت في فوازير "تياترو" عام 1998.

- شاركت في مسرحية "عفروتو" عام 1999.

- قدمت عدة أفلام أبرزها : "الناظر، جاءنا البيان التالي، 55 إسعاف، محامي خلع".

- من أشهر أعمالها التلفزيونية :"الست أصيلة، أحلام عادية، عفريت القرش، آن الأوان، قضية رآي عام".

_ من أشهر الإفيهات لها: "الله وأنا مالي يا لمبي" التي قالتها في فيلم "الناظر"، كذلك: "في إيه ده انا كنت نايمة لوحدي" والتي قالتها ضمن أحداث فيلم "جاءنا البيان التالي".

- أخر ما كتبته على حسابها بموقع "فيسبوك": "واضح مالكش كلمة".