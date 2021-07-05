شريف خالد يشارك في مسلسل "اللغز"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب شريف خالد في مسلسل "اللغز" الذي يجري تصويره في منطقة شبرا منت بالجيزة.

ويظهر شريف خلال العمل في دور صاحب محل بقالة تشتري منه الفتيات المغتربات الطعام ويلعب دورا هاما في الأحداث.

مسلسل «اللغز» تدور أحداثه في إطار من التشويق والاثارة حول مجموعة من الطالبات المغتربات يقيمون في دار تظهر بها أشياء مرعبة ليس لها أساس منطقي، هل هي من فعل الجن أم تعويذة من تدبير بنت صاحبة الدار المعقدة نفسيا.

«اللغز» بطولة نورهان، محمد نجاتي، سميرة صدقي، إكرامي هجرس، علاء زينهم، أحمد منير، ندى بهجت، نهى رأفت، اسماء الباجوري، عمرو يسري، اية عقيل، نسمة النجار، نشوى على، اسراء عزام، تأليف غادة حنفي، ومن اخراج عصام شعبان.

الجدير بالذكر أن شريف خالد شارك في رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نوهان، نجلاء بدر، ندى موسى، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.