وفاة الفنانة سحر كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين الفنانة سحر كامل.

وأعلن الخبر الفنان محمد علي رزق، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتب "رزق": " توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة و أول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل و عرفتني أعمل إيه و هي اللي وديتني مكاتب الكاستينج و أول واحدة مسكت جنبها سكريبت و قعدت تحفظني و تفهمني".

وأضاف : "السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا".

الفنانة سحر كامل شاركت في عدة أعمال أبرزها :"واكلينها والعة، أرض النفاق، أفراح القبة، نيللي وشريهان، شارع عبد العزيز، قلوب، الكبير أوي".