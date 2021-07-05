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"القلب الأبيض".. رانيا فريد شوقي تحيي الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي غانم الذكرى الأولى على رحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.

ونشرت "رانيا" صورة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" الذكرى السنوية الأولى على فراق أعز الناس الإنسانة الجميلة رجاء الجداوي والقلب الأبيض في أشخاص في حياتنا لايمكن يتنسوا و دايما نفتكرهم بكل الخير والحب والأشتياق وحشتيني يا حبيبة قلبي الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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