"القلب الأبيض".. رانيا فريد شوقي تحيي الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي غانم الذكرى الأولى على رحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.

ونشرت "رانيا" صورة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" الذكرى السنوية الأولى على فراق أعز الناس الإنسانة الجميلة رجاء الجداوي والقلب الأبيض في أشخاص في حياتنا لايمكن يتنسوا و دايما نفتكرهم بكل الخير والحب والأشتياق وحشتيني يا حبيبة قلبي الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".