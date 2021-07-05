جيهان قمري.. عملت راقصة وأثارت الجدل بهذا التصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة اللبنانية جيهان قمري بعيد ميلادها، الموافق اليوم 5 يوليو الجاري.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عنها:

- ولدت في لبنان لأم مصرية وأب لبناني.

- عملت في بداية حياتها كمذيعة بقناة فضائية لبنانية.

- استقرت في مدينة القاهرة بعد أن عاشت لسنوات في لبنان.

- بعد العمل في التليفزيون، عملت راقصة للفرقة اللبنانية للفنون الشعبية (أسرار).

- تزوجت من طبيب الأسنان اللبناني باسم السواح، في جو أسري بعيدًا عن الصحافة في لبنان.

- في5 نوفمبر 2016 أعلنت الفنانة جيهان قمري أنها نجحت في الحصول على حكم محكمة بالطلاق من زوجها.

- توفى والدها في 4 سبتمبر 2020، ونعته بكلمات مؤثرة، إذ قالت: "تركتني يا حبيبي، الله يرحمك يا غالي يا حنون يا طيب يا كريم، تركتني وكسرتلي ضهري، ما حدا بيقدر يعوضني حضنك وحبك وحنيتك بالدنيا كلا، مثواك الجنة يارب".

- أثارت الجدل خلال استضافتها ببرنامج "الوسط الفني"، حين قالت: "أنا كنت بحلم أعدي من جنب عادل إمام، قالولي فيه مشهد على السرير، والزعيم قالي هقطعك بوس وأخدت تصريح من مراتي".

- من أشهر أعمالها التلفزيونية : "شط إسكندرية، ليل الثعالب، صبيان وبنات، مدرسة الأحلام، سلسال الدم، شقة فيصل".

- أخر أعمالها التلفزيونية مسلسل "البيت الكبير".

- شاركت في عدة أعمال سينمائية أبرزها :"قاطع شحن، حسن طيارة، أتنين على الرصيف، الأولة في الغرام، عمارة يعقوبيان".