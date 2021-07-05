فن ومشاهير

جيهان قمري.. عملت راقصة وأثارت الجدل بهذا التصريح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة اللبنانية جيهان قمري بعيد ميلادها، الموافق اليوم 5 يوليو الجاري.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عنها:

- ولدت في لبنان لأم مصرية وأب لبناني.

- عملت في بداية حياتها كمذيعة بقناة فضائية لبنانية.

- استقرت في مدينة القاهرة بعد أن عاشت لسنوات في لبنان.

- بعد العمل في التليفزيون، عملت راقصة للفرقة اللبنانية للفنون الشعبية (أسرار).

- تزوجت من طبيب الأسنان اللبناني باسم السواح، في جو أسري بعيدًا عن الصحافة في لبنان.

- في5 نوفمبر 2016 أعلنت الفنانة جيهان قمري أنها نجحت في الحصول على حكم محكمة بالطلاق من زوجها.

- توفى والدها في 4 سبتمبر 2020، ونعته بكلمات مؤثرة، إذ قالت: "تركتني يا حبيبي، الله يرحمك يا غالي يا حنون يا طيب يا كريم، تركتني وكسرتلي ضهري، ما حدا بيقدر يعوضني حضنك وحبك وحنيتك بالدنيا كلا، مثواك الجنة يارب".

- أثارت الجدل خلال استضافتها ببرنامج "الوسط الفني"، حين قالت: "أنا كنت بحلم أعدي من جنب عادل إمام، قالولي فيه مشهد على السرير، والزعيم قالي هقطعك بوس وأخدت تصريح من مراتي".

- من أشهر أعمالها التلفزيونية : "شط إسكندرية، ليل الثعالب، صبيان وبنات، مدرسة الأحلام، سلسال الدم، شقة فيصل".

- أخر أعمالها التلفزيونية مسلسل "البيت الكبير".

- شاركت في عدة أعمال سينمائية أبرزها :"قاطع شحن، حسن طيارة، أتنين على الرصيف، الأولة في الغرام، عمارة يعقوبيان".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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