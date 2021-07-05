متى ومن سيتولى إبلاغ دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

ذكرت صحيفة “الوطن” المصرية ان مصادر في المستشفى الخاص، الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبد العزيز، قالت إنه سيتم إبلاغ الفنانة بوفاة زوجها الفنان سمير غانم بعد خروجها من المستشفى.

وأوضحت المصادر أنه بناء على طلب الأسرة لن يتم إبلاغ الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم، خلال فترة وجودها في المستشفى، ولكن ستتولى أسرتها هذا الأمر بعد عوتها لمنزلها.

وأضافت: “هناك تعليمات للأطقم الطبية بعدم الحديث معها في أي شأن يخص الفنان سمير غانم، وحين تسأل عنه تكون الإجابة واحدة بأنه يعاني من نفس مرضها، وممنوع من الزيارة أو التواصل، كما أن حالته تشهد بعض التحسن”.

أوضحت المصادر، أن “هذا القرار يأتي حرصا على الحالة النفسية للفنانة دلال عبد العزيز، كي لا تنتكس حالتها بعد التحسن الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنها استطاعت الحركة بشكل بسيط في غرفتها، ثم انتكست مرة أخرى”.

تعاني الفنانة دلال عبد العزيز من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أواخر أبريل الماضي، ونقلها للمستشفى للعلاج.

وقالت مصادر في المستشفى، إن الفنانة تعافت من فيروس كورونا، لكن ما تعاني منه حاليا هو تبعات الفيروس وأنها في احتياج شديد للأكسجين طوال الوقت، مؤكدة أن الرئة ستأخذ وقتا كي تعود لما كانت عليه.