الموت يفجع بطل “لعبة نيوتن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجع الموت الفنان الشاب آدم الشرقاوي، حيث أعلن عن رحيل والده الدكتور خالد الشرقاوي، أستاذ القانون بعد صراع مع المرض.

وأعلنت أسرة الشرقاوي أن من المقرر أن تُقام جنازة الراحل في مسقط رأسه في منية المرشد، عقب وصول الجثمان من الولايات المتحدة الأميركية.

يُشار إلى أن آدم الشرقاوي كان قد اشتهر الموسم الرمضاني الماضي من خلال دور الشاب “زي” في مسلسل “لعبة نيوتن”، والذي صوّر أغلب مشاهده في الولايات المتحدة الأميركية، وهو مسلسل تشويقي رومانسي من بطولة النجمة منى زكي، محمد ممدوح ومحمد فراج ونخبة كبيرة من الممثلين، ومن إخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة حامل تحاول أن تبحث لابنها عن مستقبل أفضل فتقرر أن تلده في أميركا ليحصل على الجنسية الأميركية، إلا أنها تُصدم بتصرف غريب من زوجها فتكافح لإنهاء الزواج وبدء حياة جديدة في الخارج، وقد تم تصوير العمل في أكثر من دولة إلى جانب مصر وأميركا.