رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. لا تعرف بموته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الفنانة المصرية القديرة دلال عبد العزيز ترقد في المستشفى الذي نُقلت إليه بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، والذي أُدخلت على أثره إلى قسم الرعاية المركزة.

وكشفت مصادر من داخل المستشفى الذي تُعالج فيه دلال عبد العزيز، عن رسالة مؤثرة بعثتها إلى زوجها الراحل سمير غانم، من دون أن تعرف بموته.

وأكدت المصادر أن دلال عبد العزيز تطلب أوراقاً للكتابة عليها في الأوقات التي تتحسّن فيها حالتها الصحية، موضحةً أنها كتبت على واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم قالت فيها: “إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض”.

وأضافت أن الرسالة مؤثرة للغاية، لأن دلال لا تعرف بخبر وفاة زوجها حتى الآن، بناءً على طلب أسرتها من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بأي خبر عن صحة سمير غانم، إضافة الى منع أي وسيلة إعلامية من الوصول إليها حتى لا يتسرب الخبر إليها.

يُذكر أن دلال عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل “ملوك الجدعنة”، من بطولة: عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، متأثراً بالفيروس، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير في التجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.