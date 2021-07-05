ابنة الراحلة رجاء الجداوي تروي ذكريات مؤثرة عنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ذكرى رحيل النجمة المصرية رجاء الجداوي، تحدثت ابنتها أميرة المختار عن ألم فراقها والكثير من الذكريات المؤثرة لها كفنانة وإنسانة.

وعبّرت أميرة في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” عن سعادتها بالحب الذي يصلها من كل البيوت منذ رحيل والدتها، فقالت: “بشوف حب غير مسبوق لأمي… وهو ده الإرث اللي سابته رجاء الجداوي”. وأضافت: “كانت فنانة عظيمة وحبّها للناس وقلبها المفتوح للكل والمتسامح هو ده اللي عايش معانا بعد رحيلها”.

وأكدت أميرة أنها لم تشعر بالوحدة بعد وفاة والدتها لأن كل المصريين هم أبناء الفنانة الراحلة، لافتة إلى أن أمّها كانت تحظى بمحبة المصريين، وتحتوي الجميع وتُداري مشاعر المحيطين بها، وكذلك جمهورها الذي كانت مرتبطة به بقوة.

وكانت وفاء الجداوي قد توفيت العام الماضي بعد إصابتها بفيروس كورونا ومكوثها لفترة في قسم العناية المشدّدة لتفارق الحياة متأثرةً بمضاعفات الفيروس على الجسم، وشكّل رحيلها صدمة لجمهورها الذي استمتع بأدوارها الكوميدية والدرامية على مدار سنوات طويلة.