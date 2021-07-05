شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: تزوجت 15 مرة ويشرفنى أكون "زير نساء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم أحمد فلوكس، ضيفًا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 ويقدمه الصحفى عادل عبد الله، وخلال اللقاء أطلق فلوكس العديد من التصريحات الصادمة.

وقال فلوكس، إنه تعرض لعدة أسحار أبعدته عن العمل، وأدت أيضًا لانفصاله عن زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة، وأحيانًا كانت تفقد حركته على حد قوله.

وأضاف فلوكس، أن من عيوبه أنه متسرع فى قراراته وسريع الغضب، ولكنه تغلب على هذه العيوب مؤخرًا، وعن زيجاته السابقة قال مازحًا: إنها بلغت 15 زوجة أو أكثر، مضيفًا أنه يفتخر حينما يقال عليه "زير نساء" بدلاً من أن يقال عليه "زير رجال".

وأعرب فلوكس عن اندهاشه من حال السوشيال ميديا، ورواده الذين يجرحون الناس بتعليقاتهم المريرة دون أن يشعروا، كما كشف فى حواره بالحلقة عن تفاصيل عودته إلى زوجته السابقة بعد انفصال أستمر 12 عاما، وأعرب عن سعادته بهذه العودة ولم الشمل بينهم مرة أخرى وخاصة أنه اكتشف وسط أزماته أنها أصيلة وساندته أكثر من مرة.

وتناول أثناء الحوار الحديث عن بداياته فى عالم الفن، وتحدث عن المخرجين الذين لهم الفضل فى تقديمه للفن، وكانوا سبب فيما وصل إليه حتى الآن، وأضاف أنه تعرض للظلم كثيرًا من أشخاص كثيرون لم يتوقع منهم ذلك، وفى نهاية حديثه بالحلقة اعترف بأخطائه التي وقع فيها أثناء الفترة الأخيرة.