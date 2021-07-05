شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تحيي ذكرى وفاة رجاء الجداوي بصورة مع والدها الراحل ووالدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إيمي سمير غانم، على إحياء الذكرى الأولي لرحيل النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، بنشر صورة للراحلة تجمعها مع والدها الراحل النجم الكبير سمير غانم، ووالدتها النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

واكتفت إيمي سمير غانم، بنشر الصورة بدون كتابة أى تعليق، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من التعليقات التي تدعو للراحلين رجاء الجداوي وسمير غانم، وبالشفاء العاجل للنجمة دلال عبد العزيز، التي تخضع حالياً للرعاية الصحية داخل أحد المستشفيات.

وتحل اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر يوليو، الذكرى الأولى لـ وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، والتي كانت تتميز برقتها وشياكتها وأناقتها التي تظهر بهم في كل المناسبات والمهرجانات وأدوارها بالأفلام والمسلسلات، بل وكانت تعطى دروسًا في "الإتيكيه" فهى في الأصل عارضة أزياء، كما أنها قدمت بأسلوبها السلس البسيط وأدائها التمثيلى الرائع أقوى الأفلام في السينما المصرية وأمتع المسلسلات في الدراما التليفزيونية، وبجانب تمزيها في عملها فكانت أيضًا تتميز بطيبة وحب لكل من حولها ولم تتسبب في خصام أي شخص طيلة حياتها، بل كانت حريصة دائما على ود زملائها وبث روح فعل الخير بداخلهم بشكل مستمر.