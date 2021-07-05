إعلامية تهاجم حلا شيحة : ” غير مهم وجودها بالفن المصري “

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:57 مساءً - شنت الإعلامية العراقية ” سهير القيسي ” هجوما على الفنانة المصرية ” حلا شيحة ” بعد ما تردد مؤخرا حول اقتراب اعتزال الأخيرة للفن .

حيث أشارت سهير القيسي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر بأن وجود حلا شيحة في الوسط الفني المصري غير مؤثر ولا يشكل فرقا في حال أعلنت اعتزالها .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” ترى غير مهم وجود حلا شيحة بالفن المصري .. الاعتزال من عدمه لا يشكل فرق أبداً .. هي ليست سعاد حسني أو ميرفت أمين أو نبيلة عبيد .. فعادي تعتزل أفضل .. رأي شخصي ” .