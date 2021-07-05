لأول مرة…شاهد صور إبنة عصام كاريكا المحجبة فهل تشبهه؟

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:57 مساءً - أعاد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورًا لـ (مى) إبنة الفنان المصري عصام كاريكا، المخرجه الشابة التى شاركت في إخراج عددًا من الكليبات، والتى ورثت سمرة والدها ولون بشرته وتميزت بحجابها الذي ترتديه والذي أثار إعجاب جمهور والدها.

وعلي الرغم من إبقاء عصام كاريكا، حياته الشخصية بعيدة تمامًا عن عدسات الكاميرات إلا أن ابنته مي عصام، خرجت عن نطاق هذه الدائرة وذلك لاختلاطها بالعمل الفني. و”مى” هي الإبنه الكبري لـ عصام كريكا، عملت مع عدد من مخرجي الكليبات مثل يونس وطه التونسي وإسلام فتحي واللبناني يوسف باظاظا.

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من ناحية أخري، أعلن الفنان عصام كاريكا، وفاة الشاعر الغنائى سمير زكي، عن عمر ناهز 54 عاماً، الذى وصفه برفيق الدرب وصديق العمر، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك“،

ونعاه المطرب عصام كاريكا؛ قائلاً: “الشاعر سمير زكى رفيق الدرب وصديق العمر فى ذمة الله.. صاحب كلمات “امشى ورا كدبهم”، ٨٠ غنوة كلامك يا سمير عمرى ما حنساك.. ربنا يرحمك يا سمرة وجعت قلبى والله”.

وعلي الصعيد الفنى، كشف عصام كاريكا أنه انتهى من تصوير كليب جديد مؤخرًا ليقوم بطرحه للجمهور خلال أيام قليلة بعنوان “مابنامشي”، كلمات محمد هلال وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وستطرحها مزيكا وعالم الفن على القنوات الفضائية.

وأضاف انه قام بتصويرها بطريقة “ريلايكس”، وتدور فكرة الكليب عن شخص اسمه ميدو بارون يقوم بعمل بعض المواقف في أحداث الكليب .

وأكد كاريكا أن الكليب سيكون مفاجأة للجمهور، وتصويره أيضا تم بصورة مميزة، لافتا ان فكرة الريلايكس ستكون جديدة عما قدم سابقا في هذه النوعية .

كما أعرب عصام كاريكا، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية “حياتى ارتاحت” مؤكدًا أن نجاحها فاق توقعاته تخطت مليونى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب“، وهى من ألحانه وتوزيع جيزو وكلمات مصطفى محمد ميكس وماستر محمد جودة، ومن إخراج رودينا حاطوم، وإنتاج لايف ستايلز.

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