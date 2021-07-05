كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:57 مساءً - أعلن ” حسام لطفي ” محامي الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” في تصريحات صحفية له عن عدم قيام موكلته برفع دعوى قضائية ضد الإعلامية اللبنانية ” نضال الأحمدية ” حتى الآن .
وذلك على الرغم من توعد زوج شيرين عبد الوهاب الفنان ” حسام حبيب ” بمقاضاة نضال الأحمدية بعد أزمة التسجيل الذي تم تسريبه لوالده ” حسين حبيب ” متهما إياها بالإتجار بالبشر بعد تسجيل أحد الفتيات لحديثها مع والده .
حيث قامت تلك الفتاة أيضا بالتواصل مع حسام حبيب وحاولت ابتزازه والاتفاق معه على أنه في حال أن قام بدفع مبلغ 2 مليون جنيه لها لن تقوم بنشر التسجيل .
وأشار المحامي حسام لطفي إلى أنه خلال وبعد هذه الأزمة لم تتصل به شيرين عبد الوهاب ولم تطلب منه أي تحرك قضائي سواء ضد نضال الأحمدية أو والد زوجها .
كانت هذه تفاصيل خبر محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة مقاضاتها ل ” نضال الأحمدية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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