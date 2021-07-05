وفاة مخرج "موسكو لا تؤمن بالدموع" صاحب الأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المخرج الروسي فلاديمير مينشوف الحاصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 1981، الإثنين، عن 81 عاماً.

وقال زملاء مينشوف في كلية السينما الحكومية في موسكو إنه توفي بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد-19.



وأفاد رئيس قسم الأفلام الروائية في كلية السينما المخرج فلاديمير خوتينينكو: "علمت للتو بوفاته".

وأضاف: "كنا نعلم أنه كان يعاني من كوفيد-19 ولكن من دون أعراض خطرة، إنه أمر مروع وغير متوقع على الإطلاق".

واعتبر فلاديمير خوتينينكو أن وفاة مينشوف "تطوي جزءا كبيرا من ثقافتنا المشتركة".



وأكدت استوديوهات "موسفيلم" السينمائية في موسكو في بيان وفاة المخرج جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عن أسفه لوفاة مينشوف معتبرا أنها "خسارة فادحة للسينما ولثقافتنا".

كذلك أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يعرب عن أعمق تعازيه" لوفاة مينشوف.

ولد فلاديمير مينشوف عام 1939 في باكو بأذربيجان السوفياتية آنذاك، وبدأ مسيرته المهنية في التمثيل ثم في الإخراج.

واشتُهر عالمياً بفضل فيلمه الروائي الطويل "موسكو لا تؤمن بالدموع"، الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 1981، وهو أحد الفيلمين الوحيدين اللذين نال عنهما الاتحاد السوفيتي جائزة أوسكار.

كما نال المخرج إعجاباً كبيراً في روسيا بفضل فيلمه الكوميدي "الحب والحمام" الذي صدر عام 1984 ولا يزال من أكثر الأفلام مشاهدة على التلفزيون الروسي.