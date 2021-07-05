زوجة أمل الطائر تكشف لمصراوي تطورات حالته الصحية وحقيقة غناء طارق الشيخ له بالمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الشاعر الغنائي أمل الطائر للعلاج في العناية المركزة بمستشفى المنيل، بعد خضوعه أمس لجراحة جديدة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري، وذلك تحت الملاحظة في العناية المركزة بالمستشفى.

منال النبوي "زوجة الشاعر الكبير" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365" تحدثت عن حالته، وقالت: "أمل خضع لجراحة جديدة أمس الأحد، إثر معاناته من القدم السكري، وما زال يخضع للعلاج والمتابعة في الرعاية المركزة".

وعن الفيديو المثير للجدل الذي نشره المطرب الشعبي طارق الشيخ، وهو يقوم بالغناء داخل غرفة العناية المركزة للشاعر أمل الطائر ، قالت : "كل ماجاء في هذا الموضوع كاذب وغير صحيح، أولا الفيديو الذي تم تداوله كان العام الماضي خلال تواجد الشاعر أمل الطائر في مستشفى المعادي، وهو حاليا في مستشفى المنيل التخصصي، ولم يحدث أن زار أو قام المطرب بالسؤال حتى تليفونيا، والوحيدة من المطربين والمطربات التي حضرت لزيارة الشاعر، هي المطربة هدى، وهناك تواصل يوميا من الفنان حكيم للسؤال والمتابعة، وكذلك الملحن حسن إش إش الذي يتابع معي ويتولى التنسيق مع جمعية المؤلفين والملحنين".

وأضافت:" من حضر لزيارة ويسألوا يوميا عن حالة الشاعر أمل الطائر، هم الملحن فارس فهمي، والملحن حمدي الغريب، والملحنة حنين علي، وكذلك تامر صقر، وأوضح هنا حريصة على نشر تفاصيل الحالة الصحية عبر الصفحة الشخصية للشاعر، وأذكر بالأسماء الذين قاموا بالزيارة أو السؤال عنه، للتوضيح وتوجيه الشكر لمن يستحق، وكذلك لتجنب المزايدات".

الشاعر أمل الطائر كان قد تم نقله في شهر مايو الماضي إلى إحدى مستشفيات المعادي، وخضع لجراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.

وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر أصابته بالقدم السكري، أذ تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك جلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية.

الشاعر أمل يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، كتب ما يزيد عن الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته ،نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، ابوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، انغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وأخرون.