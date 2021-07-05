إيمي سمير غانم تحيي الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة إيمي سمير غانم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.

ونشرت "إيمي" صورة تجمع والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بالراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي :"الله يرحمهم ويشفي دلال عبد العزيز، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ربنا يشفيها يارب ويرحمهم".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".