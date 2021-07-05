بوسي شلبي تحيي الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الذكرى الأولى لرحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.

ونشرت بوسي صورة تجمعها بالفنانة الراحلة، وعلقت: "وحشتيني يا أغلى الناس، فاتت سنة وإنتي في قلبي ومعي، لن أنساكي حتى نلتقي، أسألكم الفاتحة لرجاء الجداوي".

الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا في ٥ يوليو ٢٠٢٠، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وحفلت مسيرة الفنانة الراحلة بأعمال فنية هامة أبرزها: "أحلام الفتى الطائش"، "عائلة الحاج متولي"، "دعاء الكروان"، "الواد سيد الشغال"، "الزعيم"، "البيه البواب"، وغيرها من الأعمال.