فن ومشاهير

بوسي شلبي تحيي الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الذكرى الأولى لرحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.

ونشرت بوسي صورة تجمعها بالفنانة الراحلة، وعلقت: "وحشتيني يا أغلى الناس، فاتت سنة وإنتي في قلبي ومعي، لن أنساكي حتى نلتقي، أسألكم الفاتحة لرجاء الجداوي".

الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا في ٥ يوليو ٢٠٢٠، بعد إصابتها بفيروس .

وحفلت مسيرة الفنانة الراحلة بأعمال فنية هامة أبرزها: "أحلام الفتى الطائش"، "عائلة الحاج متولي"، "دعاء الكروان"، "الواد سيد الشغال"، "الزعيم"، "البيه البواب"، وغيرها من الأعمال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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