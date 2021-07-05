خالتها رفضت دخولها الفن واعتزلت عروض الأزياء لهذا السبب.. حكايات رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعتبر النجمة رجاء الجداوي، واحدة من أشهر وأنجح الفنانات، والتي برعت في اختيار أدوارها والتنوع وتقديم كافة أشكال الدراما في المسرح والسينما والتليفزيون.

وتحل اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنانة الكبيرة، إذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

فتاة صغيرة

انتقلت الفنانة رجاء الجداوي، وهي في سن صغيرة، للعيش بصحبة خالتها النجمة الكبيرة تحية كاريوكا، التي حرصت على إلحاقها مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، وتعلمت فيها اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وبعدها عملت بقسم الترجمة بإحدى شركات الإعلانات.

عارضة أزياء

بدأت نجاة علي حسن الجداوي – اسمها الحقيقي- مشوارها في مجال عرض الأزياء، وكانت من أبرز النجمات تميزا وتألقا في هذا المجال، حتى أنها كانت تشارك في عروض أزياء خارج مصر، وحصلت عل عدد من الجوائز في هذا المجال.

زواجها

عام 1970، تعرفت على لاعب الكرة الشهيرة حسن مختار، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "أميرة"، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2016.

دخولها الفن

رشحها عبدالعزيز جاد، لتجسيد شخصية شقيقة أحمد رمزي في أحد الأفلام، وتمسك بها، وكانت خالتها ترفض دخولها الفن، حتى لا تمر بمثل ما مرت به من صراعات وشائعات.

دعاء الكروان

شاهدها المخرج الكبير هنري بركات في إحدى مسابقات ملكات الجمال، ورشحها للعب دور "خديجة" ابنة المأمور، في فيلم "دعاء الكروان"، وبعدها توالت الأعمال.

فاتن حمامة

قالت في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة هذا العام، إنها حينما شاركت في فيلم "دعاء الكروان"، ذهبت لغرفة الفنانة فاتن حمامة، ودخلت دون استئذان، فطلبت منها "فاتن" الخروج من الغرفة وطرق الباب قبل الدخول، وتعلمت درسا بعدها عن كيفية التعامل مع الجميع.

إشاعة حب

قالت إن فيلم "إشاعة حب"، هو الأصعب في مشوارها، فقد شاركت مع نجوم كبار بحجم يوسف وهبي، عمر الشريف، عبدالمنعم إبراهيم، سعاد حسني، ولكن تدين لهم بالفضل خاصة أنهم دعموها ووقفوا بجوارها في العمل.

أعمال هامة

شاركت في عدد كبير من الأعمال الهامة أبرزها: "إشاعة حب"، "أحلام الفتى الطائر"، "الواد سيد الشغال"، "البيه البواب"، "الوحل"، "حنفي الأبهة"، "العائلة"، وغيرها من الأعمال.

اعتزال مجال الأزياء

قالت في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة، عام 2020، إنها اعتزلت مجال عرض الأزياء من أجل التفرغ بشكل كامل للتمثيل، وصاحب بالين كداب، خاصة أن أناقتها حصرتها في بداية حياتها في أدوار معينة، وهي الفتاة الأرستقراطية أو المستهترة.

أدوار بطولة

على الرغم أنها لم تقدم أدوار بطولة، لكنها بطلة في كل ما قدمت من أعمال وشخصيات، كما أنها من النجمات اللاتي يتركن أثرا في كل عمل تقدمه.

إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت أميرة مختار ابنة الفنانة الكبيرة إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، بعد ارتفاع كبير في درجة حرارتها، وتم نقلها مستشفى العزل بالإسماعيلية، وبعدها نقلت غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل، بعد تدهور حالتها، حتى وصلت لقيام الأطباء وضعها على جهاز تنفس تداخلي.

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأعلن الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".