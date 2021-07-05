أميركية تستيقظ على مفاجأة مرعبة فوق سريرها.. كيف تصرفت؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 مساءً - منذ 48 دقيقة

تفاجأت كريستين فرانك بقط بري مفترس يحدق بها مباشرة فوق السرير، في مدينة بروكهافن بولاية جورجيا الأمريكية.

تقول كريستين إنها كانت مستلقية على السرير حين سمعت صوت طقطقة بجانبها فوق السرير، لتتفاجأ بقط بري كبير ومخيف، فصرخت وهربت بينما اتخذ القط جانبا في ركن بالغرفة، وفقا لشبكة “سي.إن.إن”

بعد ذلك فتح زوج كريستين بابا متصلا بالفناء لعل القط يخرج منه لكنه بقي مكانه ولم يتحرك، فظل الرجل يلتقط صورًا له، قبل أن يختفي القط لاحقا في حديقة غولف مجاورة.

وقال الملازم واين هوبارد، من إدارة المواد الطبيعية في جورجيا، إن القط من المحتمل أن يكون حيوانا أليفا لشخص ما ولكن من غير القانوني اقتناؤه في جورجيا.

ووضعت الإدارة مصيدة للقط، وبمجرد الإمساك بالقط، يخطط صندوق الدفاع القانوني للحيوانات لوضعه في محمية للحيوانات.

وقالت كريتسين “كان من الممكن أن يكون هذا مختلفا بشكل رهيب وأنا محظوظة لأنه لم يعد لدي أطفال صغار، هذا حيوان بري ولا ينبغي أن يكون أليفا”.