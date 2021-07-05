ليلى طاهر تروي تجربتها مع كورونا وموقفها الفني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة المصرية ليلى طاهر، شفاءها من فيروس كورونا بعد 20 يوما من العلاج بين المنزل والمستشفى.

وقالت ليلى طاهر في مداخلة هاتفية لقناة مصرية، مساء الأحد: "الحمد لله، امتثلت للشفاء من فيروس كورونا بعد 10 أيام علاجا داخل المنزل، و10 أيام أخرى في المستشفى، وحب الناس ودعواتهم، سبب الشفاء و مصدر قوتي".

وعن سبب غيابها عن الساحة الفنية قالت ليلى طاهر: "وحشتوني جدا وبقالي يمكن سنتين أو أكثر معملتش حاجة، وفعلا واحشني الفن، بس هرجع لما ألاقي حاجة تضيف لتاريخي، أو تحافظ على التاريخ ده، إنما لو مكانش في حاجة مناسبة يبقى بلاش".

وعن نوعية الأدوار التي تعرض عليها، قالت: "متعرضش عليا حاجة مناسبة وأنا قلت لأ.. يمكن الظروف الموجودة حاليا تضطرهم لاستخدام أعمال مش محتاجين فيها نجوم كبار، لكن متعرضش عليا أعمال حلوة ، في أدوار أم وجدة وسيدة أعمال، بس أدوار هامشية، وأنا بالنسبالي الهامشية لا تصلح".

وحول أفضل فيلم في مسيرتها الفنية قالت: "أعتبر فيلم الأيدي الناعمة، أفضل وأهم أفلامي، لأنه يضم نخبة من النجوم مثل أحمد مظهر وصباح، و كل واحد منهم كان يقدر يشيل فيلم، كنت في البداية وخايفة من التجربة، لكن المخرج قالي اشتغلي مع الكبار عشاني تكبري".



