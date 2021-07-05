شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي بورتر يثير الجدل بلعبه دور "الجنية العرابة" فى فيلم سندريلا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الفنان بيلي بورتر الجدل، وذلك بسبب ظهوره في تريللر فيلم سندريلا الجديد، والذي يعرض يوم 3 سبتمبر، حيث يلعب دور الجنية العرابة التي تحول سندريلا إلى أميرة للحاق بحفل الأمير وهو الدور الذي لأول مرة يلعبه رجل.

فيلم سندريلا الجديد بطولة النجمة كاميلا كابيلو التي تجسد دور سندريلا و أيدينا ميندزل، والتي تلعب دور زوجة الأب.

الفيلم يعتبر أحدث نسخة من أفلام سندريلا التي سبق وقدمت علي مدار السنوات، وآخر أفلام سندريلا التي أنتجته شركة ديزني حقق نجاحاً كبيراً، سواء على مستوي الإيرادات أو اشادة النقاد بأدوار بطلاته آنذاك قبل خمس سنوات مروا على طرح الفيلم التي لعبت فيه دور البطولة النجمة ليلي جيمس، كما لعبت دور زوجة الأب كيت بلانشيت فى دور بات من ايقونات أفلام سندريلا.

أعتاد الممثل والمغنى الأمريكي، بيلى بورتر، أن يرتدى ملابس مثيرة للجدل أثناء حضوره للحفلات المختلفة، والتي تلفت إنظار عدسات المصورين، وقد اعتاد بيلى على ارتداء ملابس تجمع بين الزى الحريمى والرجالى خاصة في أخر ظهور له بحفل توزيع جوائز الأوسكار.

بدأ نجم "بيلى" حياته المهنية بارتداء بدلات سوداء كلاسيكية، ثم بدأ تدريجياً يضيف بعض المطبوعات والإكسسوارات على ملابسه، والجمع بين الألوان المختلفة.



بيلي بورتر يثير الجدل بلعبه دور الجنية العرابة