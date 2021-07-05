شاهد.. هند القحطاني تنقل فرحة الامريكيين بالاستقلال عن كورونا!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 11:51 صباحاً - شاركت المشهورة السعودية هند القحطاني في الاحتقالات بمناسبة عيد الاستقلال الامريكي والتي اعلن خلالها الرئيس الامريكي جو بايدن ما وصفه باستقلال بلاده عن فيروس كورونا.

شاركت هند القحطاني متابعيها على حسابها على سناب شات مقطع فيديو أظهر رقص الامريكيين في الشارع بينما كانت الالعاب النارية تزين السماء.

وقالت هند القحطاني: “الناس مبسوطين فرحانين بالتجمعات” وتابعت “الله عدت ازمة كورونا على خير الله لا يعيدها”.

وكان الرئيس الامريكي قد قال في خطابه اليوم “منذ 245 سنة كان استقلال بلادنا عن بريطانيا واليوم هي تستقل عن فيروس كورونا”.

وحذر بايدن في احتفال أقيم في حديقة البيت الأبيض بحضور نحو ألف شخص من أن كوفيد-19 لم يتم “هزيمته” بعد ، حتى لو حقق الأميركيون تقدما هائلا ضد الوباء.

وقال أمام حشد كبير من الضيوف المبتهجين : “لقد اكتسبنا اليد العليا في مواجهة هذا الفيروس” لكنه أضاف: “لا تفهموني خطأ. لم يتم هزيمة كوفيد-19. نعلم جميعا ظهور سلالات قوية، مثل سلالة دلتا”.