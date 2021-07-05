مسلسل "الثمانية".. نخبة من النجوم والتصوير في 5 دول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حالة من الترقب تسيطر على صناع الدراما العربية انتظارا لمسلسل "الثمانية" الذي انطلق تصويره من العاصمة المصرية القاهرة، الأحد.

ويرى كثير من صناع الدراما أن مسلسل "الثمانية" سيكون مفاجأة لأسباب كثيرة في مقدمتها أنه تجربة التأليف الأولى للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ولأن مجموعة (mbc) رصدت ميزانية ضخمة لإنتاجه، ولمشاركة نخبة من نجوم التمثيل في العالم العربي في بطولة المسلسل ومنهم: آسر ياسين، وجاميكا، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وريم مصطفى، ومحمود البزاوي، ولارا إسكندر، ومنذر رياحنة، والعمل من إخراج أحمد مدحت.

وفي حديثه لبرنامج "الحكاية" كشف المخرج أحمد مدحت عن ملامح المسلسل قائلا: "استغرق تحضيره 7 أشهر، ويحتوي الجزء الأول على 11 حلقة، وسيتم تصوير أحداث المسلسل في القاهرة والإسكندرية داخل مصر، كما تسافر أسرة المسلسل للتصوير في المغرب، وبلغاريا، ولبنان، وفرنسا.





وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية نشر صورة له عبر "أنستقرام" من كواليس مسلسله الجديد "الثمانية"، وظهر في أول يوم من التصوير بصحبة نجوم العمل وكتب قائلاً: "أحب أن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي (الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل".

وتابع: "بدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية وقررت أن أحولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة.. ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلى النور".

وأشار تركي آل شيخ إلى أنه في إطار دعمه لأبناء بلاده قام بترشيح الممثل السعودي خالد صقر لدور مهم، والفنان البحريني وضاح سوار، كما استعان بخبرات أجنبية في التصوير والإضاءة حتى يخرج العمل بصورة مبهرة.