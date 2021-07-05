شكرا لقرائتكم مذيعة مصرية تعلن انفصالها عن محمد عطية.. "الحمد لله single" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد خطوبة استمرت تسعة أشهر، أعلنت المذيعة المصرية ميرنا الهلباوي، الأحد، انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية، نجم الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي" عبر خاصية القصص على إنستغرام. وكتبت: "single الحمد لله على كل شيء"، ومسحت كل صورهما سويا.

وقبلها بساعات قليلة، وجهت ميرنا رسالة غامضة إلى محبيها قالت فيها: شكرا لكم على كل رسائلكم، لمن يسأل عني أنا بخير.

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كما أضافت: حدث الكثير في حياتي واحتجت فقط لبعض الوقت لأستوعبه، الحياة مليئة بالأحداث غير المتوقعة، إذا كنا غير قادرين على تغييرها، فكل ما يمكننا فعله هو الجلوس في صمت والتفكير.

منشور المذيعة المصرية ميرنا عبر انستغرام

وواصلت قائلة: من الغريب كيف تتغير بعض الأشياء بين عشية وضحاها، لكن مع ذلك أنا كلي أمل وحب.

يذكر أن ميرنا وعطية أعلنا ارتباطهما رسميا في شهر أكتوبر من العام الماضي، وكتبت ميرنا حينها منشورا عبر حسابها بموقع إنستغرام كشفت فيه سر قصة الحب بينهما، قائلة: "فجأة قربنا من بعض جدًا ولقيت كل حاجة بتمناها فيه.. كنت خايفة ومستغربة جدًا ولكن بمنتهى الحب والطمأنينة اللي في العالم قدر يشيل أي خوف من قلبي.. حكايتنا غريبة جدًا وجميلة جدًا وكل حاجة بتترتب قدامنا بدون مجهود".