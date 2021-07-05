شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "السيدة زينب": ميمى جمال اعتذرت عن المسلسل لسفرها إلى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج محمد النقلى لـ"الخليج 365"، اعتذار الفنانة ميمى جمال عن المشاركة فى بطولة مسلسله الجديد "السيدة زينب" فى اللحظات الأخيرة، بعد ما أبدت موافقتها، وحصولها على السيناريو، موضحاً أن السبب هو سفرها المفاجىء إلى دولة اليونان، مضيفاً أنه مازال يعمل على اختيار باقى الفنانين المشاركين فى بطولة المسلسل.

مسلسل "السيدة زينب" تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى وتدور أحداثه فى 60 حلقة، والعمل بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، محمد رياض، أحمد وفيق، دينا، حسام داغر، أحمد خليل، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

يذكر أن ميمي جمال، قالت فى مداخلة هاتفية إنها تلقت عرضا للعودة مرة أخرى للتمثيل، ووافقت على مبدأ العودة للفن مرة أخرى بعد الاعتزال لسنوات طويلة، متابعة: "بقالى فترة بعد ما ظروفى اتحسنت شوية وبناتي كل واحدة بقت في بيتها وأنا لقيت إنى ممكن اشتغل بل ما قاعدة فاضية".

وأضافت الفنانة ميمي جمال: "أنا بحب التمثيل جدا، وتحسي إن السمكة اللى خرجت من المياه عايزة ترجع تاني ليها، عايزة دور يبقى مؤثر أكتر وأبقى موجودة في صلب الموضوع وعايزة أبقى في مكاني".