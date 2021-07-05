شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي: موسيماني والشناوي وقفشة فوق التقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي أشهر مشجع للنادي الأهلي في الوسط الفني تغريدة عبر تويتر دفاعا عن حارس مرمي الأهلي ومدربه وبعض لاعبيه قال فيها : " فنانين كبار زي محمود مرسي مثلا أو أحمد زكي أو الفخراني أو غيرهم لما يتهاونوا في اختيار دور سيء ممكن يتعرضوا لانتقاد عنيف.. لكن لا يمكن تقييمهم كفنانين ضعاف. لأنهم تجاوزوا مرحلة التقييم.

نفس الشيء بالنسبة لموسيماني أو الشناوي أو قفشة.. تجاوزوا مرحلة التقييم.. الكلام لخالطي الأوراق".



تغريدة الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي نتيجة عشقه وحبه للنادي الأهلي عقد مقارنة في تغريدته بين نجوم الفن الكبار ( محمود مرسي وأحمد زكي ويحيي الفخراني ) وبين مدرب الأهلي موسيماني وحارس مرمي الفريق الشناوي واللاعب قفشة ، وعقد الحلفاوي تشبيه تمثيلي يؤكد فيه أن اخفاق فنان في عمل ليس معناه أنه فنان ضعيف ولكن هذا طبيعي ويحدث مع كل العظام فهم تجاوزوا مرحلة التقييم ، ونفس الشئ بالنسبة للاعبي الأهلي ومدربه فهم خارج التقييم ولكن من الممكن أن يخفقوا في مباراة مثلا وننتقدهم وهذا امر مشروع .