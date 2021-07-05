حمو بيكا لجأ له لدخول نقابة المهن الموسيقية.. من هو المايسترو محمد عبد الستار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قبل وبعد فتح الباب أمام مؤدي المهرجانات حمو بيكا لدخول نقابة المهن الموسيقية، لم ينتهي الجدل حول مدى صلاحيته للحصول على عضويتها، وخلال المداخلة الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي شريف عامر، أكد "بيكا" حصوله على كورسات لدى الدكتور محمد عبد الستار، استعدادا لخوض اختبارات النقابة التي تقدم بالفعل بأوراقه لها.

بيكا قال خلال مداخلته ببرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "MBC مصر": "رحت للدكتور محمد عبد الستار وأخذت أول كورس في الغناء.. ونفسي من زمان أكون تحت مظلة النقابة".

ومع ما ذكره مؤدي المهرجانات المثير للجدل، يكشف "الخليج 365" عن بعض المعلومات عن المايسترو محمد عبد الستار، الذي لجأ له "بيكا" لحل أزمته.

المايسترو محمد عبد الستار يعد من أبرز عازفي العود في مصر، إلى جانب كونه أستاذ دكتور قسم الغناء في المعهد العالي للموسيقى العربية.

ويعد المايسترو محمد عبد الستار من أبرز مؤسسي فرقة "عشاق النغم"، التابعة لدار الأوبرا المصرية، وتضم نخبة من الأصوات الواعدة التي درست في معهد الموسيقى.

وكان عبد الستار من بين أعضاء اللجنة التي شكلتها نقابة المهن الموسيقية عام 2019، وقف أمامها "حمو بيكا"، وأقرت إنه لا يصلح.

وكانت اللجنة برئاسة الملحن حلمي بكر، وعضوية الدكتورة عاطف إمام "أستاذ في أكاديمية الفنون"، والدكتور محمد عبد الستار، وسكرتير عام النقابة أحمد رمضان.

وكان الموسيقار حلمي بكر، رسالة شديدة اللهجة للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بسبب فتح الباب أمام مطربي المهرجانات الشعبية لدخول النقابة.

وقال خلال ظهوره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب: "أولا يا هاني أحييك، أنت إنسان مهذب بموت فيك، ولكن أنت دبلوماسي في النقابة والنقابة ليست دبلوماسية، دي نقابة مهنية، يعني زي نقابة المحامين والأطباء، مش نقابة عمالية، شرط قبول البني آدم أن يجيد الكتابة والقراءة، ومن أطلق كلمة مهرجانات أمي لا يكتب ولا يقرأ".