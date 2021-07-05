بالفيديو: لاعب أميركي يفاجئ صديقته على أرض الملعب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

بعد نهاية مباراة جمعت فريقي مينيسوتا يونايتد وسان خوسيه إيرثكويكس، في الدوري الأمريكي لكرة القدم. فاجأ لاعب خط وسط نادي مينيسوتا يونايتد، الأمريكي حساني دوتسون، صديقته بعرض للزواج.

فور إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة التي أقيمت أمس الأحد، بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2، توجه دوتسون إلى صديقته التي كانت متواجدة على أرض الملعب، وجثا على ركبتيه، وطلب يدها للزواج.

لم تتوان الفتاة التي كانت ترتدي فستانا أبيض كما لو أنها استعدت مسبقا لهذه اللحظة المثيرة، في قبول الطلب، وقامت باحتضان دوتسون.

ويلعب دوتسون البالغ عمره 23 عاما، مع نادي مينيسوتا يونايتد، منذ العام 2019، وخاض معه هذا الموسم 10 مباريات سجل خلالها هدفا واحدا، وذلك بحسب sport24.ru