بعد 15 عاماً.. نجم بوليوود عامر خان ينفصل عن زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد زواج استمر 15 عاماً، أعلن نجم بوليوود عامر خان السبت عن انفصاله عن زوجته المخرجة كيران راو.

وقد أصدر الزوجان المشهوران بياناً قالا فيه إنهما اتفقا على الانفصال، لكنهما سيربيان ابنهما سوياً وسيستمران في العمل على مشاريع مشتركة، وفق فرانس برس.

كما أضافا: “في هذه السنوات الخمس عشرة الجميلة التي أمضيناها معاً، تشاركنا حياة مليئة بالخبرات والفرح والضحك، ونمت علاقتنا في الثقة والاحترام والحب”، لكن “نود الآن أن نبدأ فصلاً جديداً في حياتنا. لم نعد زوجاً وزوجة، ولكن والدان وعائلة لبعضنا بعضا”.

يذكر أن خان وراو التقيا أثناء تصوير فيلم عام 2001 كانت فيه راو مساعدة للمخرج، وتزوجا في ديسمبر 2005.

إلى ذلك كان يعمل خان على إعادة لفيلم هوليوود الشهير “فوريست غامب” الصادر العام 1994، بعنوان “لال سينغ شادا” من المقرر طرحها في نهاية عام 2021.