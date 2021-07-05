فيديو – لاعب كرة قدم يعرض الزواج على حبيبته بطريقة مميزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء رومنسية ووسط مئات من الجمهور، طلب لاعب فريق مينيسوتا يونايتد إف سي الأميركي الزواج من صديقته بيترا فوكوفيتش وذلك بركوعه على قدميه على أرضية الملعب، بعد نهاية مباراة فريقه في الدوري الأميركي.

ونشر النادي عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب حساني دوتسون، وهو يركع برومنسية أمام حبيبته الكرواتية وفي يده خاتم الزواج، ليطلب منها مشاركته حياته، وذلك بعد نهاية مباراة فريقه بالتعادل 2/2 أمام نادي سان خوسيه إيرثكويكس.

وويوثق المقطع لحظة انتهاء المباراة وبينما كان اللاعبون على وشك التوجه إلى غرفة تغيير الملابس، فاجأ اللاعب الجميع بحركته الرومنسية وبخاتم الخطوبة وبطلب الزواج من حبيبته التي بدت بكامل اناقتها بفستان أبيض من الدونتيل، وردت بخجل ب”نعم”، وغادرت الملعب بصحبة حبيبها وسط اندهاش وحماس الحاضرين.