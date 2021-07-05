الموت يفجع الوسط الفني المصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافت المنية الشاعر الغنائي المصري سمير زكي أمس (السبت) عن عم ناهز 54 عاماً، تاركاً خلفه مسيرة حافلة من الأغنيات، من أبرزها “عالم تاني” للفنان خالد سليم، و”امشي ورا كدبهم” للفنانة ديانا حداد، و”مهما حاولوا يغيروك” للفنان حميد الشاعري، و”يا اللي نسيت الغرام” للفنان محمد سعد في فيلم “بوحة”.

وأعلن الفنان المصري عصام كاريكا عبر حسابه في موقع “فيسبوك” وفاة صديقه الراحل الذي ألّف أكثر من 80 أغنية، ناعياً إياه: “الشاعر سمير زكي رفيق الدرب وصديق العمر في ذمة الله، صاحب كلمات “امشى ورا كدبهم”.

وأضاف: “80 غنوة، كلامك يا سمير، عمري ما حنساك، ربنا يرحمك يا سمرة، وجعت قلبي والله”.

يُذكر أن الراحل تعاون فنياً مع العديد من مطربي الوطن العربي، أبرزهم: ديانا حداد، وصابر الرباعي، ولطيفة، ووليد توفيق، ونوال الزغبي، وباسكال مشعلاني، وحميد الشاعري، ومصطفى قمر، وعبدالفتاح الجريني، وخالد عجاج، وأحمد الشوكي، وغيرهم.