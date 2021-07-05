سوزان نجم الدين في أحدث ظهور برفقة أبطال “تماسيح النيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، عن أحدث صور من كواليس تصوير فيلمها الجديد “تماسيح النيل”.

ونشرت نجم الدين الصور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلةً: “أحلى نجوم وأحلى كواليس بقيادة المخرج المبدع سامح عبدالعزيز”.

في هذا السياق، ظهر في الصور برفقة سوزان نجم الدين عدد من الفنانين الذين يشاركون في بطولة العمل وهم: خالد الصاوي، محمد جمعة، ويزو، مصطفى خاطر، والمخرج سامح عبدالعزيز.

فيلم “تماسيح النيل” ينتمي لفئة الأفلام الكوميدية، الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه بين الأقصر وأسوان، ويجسد فيه الفنان خالد الصاوي دور رجل ثري يتعرض للنصب أثناء رحلة بحرية، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.