في ذكرى رحيلها الأولى.. صور نادرة من حياة "ملكة الأناقة" رجاء الجداوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحل اليوم 5 يوليو/تموز الذكرى الأولى لرحيل الفنانة المصرية رجاء الجداوي، التي غيّبها الموت عن عالمنا في 2020 متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وبهذه المناسبة، تلقي ”الخليج 365” الضوء على محطات في مسيرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وتنشر صوراً نادرة من حياتها.







ولدت "نجاة علي حسن" الشهيرة باسم رجاء الجداوي في 6 سبتمبر/أيلول 1938 بمحافظة الإسماعيلية، وارتبطت منذ الصغر بخالتها الفنانة تحية كاريوكا (1915- 1999)، التي أحبتها وألحقتها بمدرسة الفرنسيسكان، التي ساعدتها على إتقان اللغتين الإيطالية والفرنسية.

وفي عام 1958 شاركت رجاء الجداوي في مسابقة ملكة جمال القطر المصري، وفازت باللقب وتصدّرت صورتها أغلفة أشهر المجلات وقتها، وبعد ذلك ذاعت شهرتها وتمّ ترشيحها للعمل في السينما.







ومن أجل الفن تركت العمل في عروض الأزياء وقدّمت تجربتها الفنية الأولى عام 1959، حين شاركت في بطولة فيلم "دعاء الكروان" أمام فاتن حمامة وأحمد مظهر.

توالت بعد ذلك أعمالها الفنية الناجحة في المسرح والتليفزيون والسينما، ومنها "معسكر البنات، لعبة النسيان، الواد سيد الشغال".





لم تشغل أضواء الشهرة رجاء الجداوي عن تكوين بيت وعائلة وفي عام 1970 تزوّجت من حارس مرمي منتخب مصر الأسبق حسن مختار، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة وتدعى "أميرة".

وفي 24 مايو/أيار 2020 أصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك دخلت مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وأصاب الخبر محبيها في العالم العربي بالحزن الشديد، وبعد 43 يوماً من الصراع مع المرض، وتحديداً في الخامس من يوليو/تموز 2020 وافتها المنية عن عمر ناهر 82 عاماً.



