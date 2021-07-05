وصلة رقص تضع سمية الخشاب في مرمى النيران.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرّضت الفنانة المصرية سمية الخشاب لهجوم كبير من قبل متابعيها بعد أن نشرت مقطع فيديو من فيلمها "حين ميسرة".

ونشرت سمية الخشاب مقطع الفيديو على حسابها في "تويتر"، إذ ظهرت خلاله وهي تؤدي وصلة رقص مثيرة، وأرفقت الفيديو بتعليق: "أيوه كده يا حبايبي، كله يرقص ويفرفش، محدش واخد منها حاجة".





وفور نشر الفيديو انهالت تعليقات غاضبة من المتابعين تهاجم سمية الخشاب لـ"تشجيعها على الرقص".





ولم تلتزم سمية الصمت، إذ ردت بتغريدتين قالت فيهما: "دعوا الخلق للخالق" و"محدش هيتحاسب مكان حد"، مع تكرار كل عبارة 4 مرات.





سمية الخشاب طرحت مؤخراً "ديو غنائي" مع مطرب المهرجانات عمر كمال بعنوان "أوعدك"، كما شاركت الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسل "موسى"، الذي عُرِض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته صبري فواز، سيد رجب، هبة مجدي، منذر رياحنة، رياض الخولي، عبير صبري، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.