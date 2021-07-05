كاريس بشار تصف تيم حسن باللورد.. وهكذا كان رده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجم السوري، تيم حسن، على توجيه كلمة شكر إلى زميلته النجمة السورية كاريس بشار، بعد أن قالت، في آخر مقابلة تلفزيونية لها في برنامج “هذا أنا”، الذي تقدمه الإعلامية، ندى الشيباني، على قناة أبوظبي، إنها تصف مواطنها تيم حسن باللورد.

فما كان من تيم حسن إلا أن يرد على زميلته بأسلوبه الراقي، الذي اعتاده الجمهور، وقام بإعادة نشر الفيديو الذي تتحدث فيه كاريس بشار عن زملائها النجوم، واصفة تيم حسن باللورد، بينما باسم ياخور قالت عنه إنه شهم، وقصي خولي وصفته بالمحب.

وعلق تيم حسن، قائلاً: “شكر كبير لنجمتنا الكبيرة كاريس بشار”.

على صعيد آخر، يواصل النجم السوري تصوير مشاهده في الجزء الأخير من مسلسل “الهيبة”، بعدما قرر صناع العمل انتهاءه عند الجزء الخامس، الذي يجري تصويره حالياً.

ونشر مؤخراً صورة من كواليس العمل، وعلق: “إذا كان اللي معي معي مابهكلو للهم اللي علي، بس إذا اللي معي مانو معي ساعتا…”. ولم يكمل تيم حسن الجملة تشويقاً للجمهور.

أما النجمة كاريس بشار، فقد شاركت في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “سوق الحرير” بجزئه الثاني، والذي يشارك فيه عدد من نجوم الدراما السورية، أبرزهم: بسام كوسا، وسلوم حداد، ونادين تحسين بيك، وقمر خلف، وغيرهم.

كما حصلت بالفترة الماضية على الإقامة الذهبية في الإمارات، وحرصت النجمة السورية على توجيه رسالة شكر عبر حسابها على “إنستغرام”، من خلال نشرها صورة لإمارة دبي، وعلقت: “كل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.