نجل الراحل مشاري البلام يعلن عن خبر سار.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الكويتي الشاب، صالح البلام، نجل الفنان الراحل مشاري البلام، الذي ودع عالمنا في فبراير الماضي، عن تخرجه في كلية الحقوق بجامعة الكويت هذا العام.

وقال نجل البلام، في منشور له عبر حسابه في “إنستغرام”: “الحمد لله وبفضل من الله تم تخرجي من جامعة الكويت (كلية الحقوق) وأسأل الله التوفيق لي ولكم”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور صالح البلام، موجهين له كلمات التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه، وبينهم عدد من الفنانين، منهم: عبير الجندي، وعبدالله الطراروة، وغيرهما.

ومؤخراً، شارك صالح البلام الفيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، حيث بدا والده متأثراً، وكأنّ لديه إحساساً بأن شيئاً ما بانتظاره أو أن لحظة الرحيل من الدنيا قد اقتربت، حيث قام بتصوير المقطع بنفسه، فيما أكد البلام الصغير أن هذا الفيديو بمثابة آخر ما قاله والده قبل توديعه عالمنا.

وقال مشاري البلام، في الفيديو الذي أعاد للأذهان أيام رحيله الحزينة: “الحمد لله على كل حال.. هذه هي الدنيا.. ناس تودع وناس تستقبل”، حيث شكلت كلماته وظهوره بهذا الشكل مفاجأة للبعض، وقيل إنه كان يُودع جمهوره بالشكل الذي يراه مناسباً له.

وشكَّل المقطع حالة من التفاعل بين الجمهور، وتحديداً بين عدد من الفنانين، الذين حرصوا على مواساة ودعم صالح البلام والدعاء لوالده الراحل، ومن بينهم الفنانة هبة الدري، إذ قالت: “الله يرحمك يا قطعة من القلب”.

وتابعت الفنانة شيماء علي، قائلةً: “الله يرحمك، ويغفر لك يا رب”، بينما عقَّب المنتج باسم عبدالأمير، قائلاً: “الله يرحمه برحمته”، فيما قال الفنان محمد الشعيبي: “رحمة الله عليك”.

يذكر أن وفاة مشاري البلام جاءت داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في فبراير الماضي، إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.