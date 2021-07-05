نجمة “ذا فويس كيدز” لين الحايك تحتفل بتخرجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت المطربة اللبنانية الشابة، لين الحايك، ذات الـ18 عاماً، بتخرجها في المدرسة لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها، هي المرحلة الجامعية، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

وشاركت الحايك جمهورها فرحتها بتخرجها، بنشر صور من الحفل عبر حسابها على “إنستغرام”، كما نشرت عبر خاصية “ستوري” مقطع فيديو من الأغنية التي قدمتها خلال الحفل، ومجموعة من الصور لها برفقة أصدقائها.

وعُرفت الحايك، من خلال مشاركتها في الموسم الأول من برنامج “ذا فويس كيدز”، وحصولها على اللقب في الموسم الأول مع فريق النجم كاظم الساهر، لتظهر بعدها بشكل مختلف يبتعد عن ملامح الطفولة التي عرفها بها الجمهور.

وتلقت الحايك العديد من التهاني والمباركات على تخرجها، والدعوات لها بدوام النجاح والتوفيق، وعلق آخرون على مرور الوقت سريعاً، وأصبحت لين شابة جميلة.

من ناحية أخرى، طرحت الحايك نجمة برنامج المواهب “ذا فويس كيدز” فيديو كليب أغنيتها الجديدة “بدي قلك”، الذي تعاونت فيه مع المخرج جورج حايك.

الأغنية رومانسية، تتغزل فيها النجمة الشابة بحبيبها وصورتها وسط أجواء الطبيعة الخلابة في بلدها لبنان، وهي من كلمات نقولا الحايك، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد.

ولين حايك من مواليد عام 2004، واشتهرت في العالم العربي بعد فوزها بلقب “ذا فويس كيدز” في موسمه الأول عام 2016، حيث كانت ضمن 15 متسابقاً في فريق الفنان كاظم الساهر.